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Министерство здравоохранения в рамках реформы предлагает разделить латвийские больницы на четыре уровня и создать территории сотрудничества лечебных учреждений. Об этом говорится в разработанном министерством докладе о реформе здравоохранения.

Больницы первого уровня будут обеспечивать основные медицинские услуги - терапию, лечение пациентов с хроническими заболеваниями, круглосуточную неотложную медицинскую помощь, когда нет опасности для жизни пациента. Доступность скорой помощи в больницах этого уровня планируется в течение 60 минут.

В больницах второго уровня будет предусмотрено семь профилей работы - терапия, лечение хронических больных, хирургия, неврология, гинекология, ведение беременности и родов и педиатрия, а также будет оказываться неотложная медицинская помощь. Досягаемость этих больниц также планируется в пределах часа.

Больницы третьего уровня или региональные больницы будут предлагать 13 профилей деятельности и, в соответствии с специализацией каждой больницы, также дополнительные профили.

В свою очередь в больницах четвертого уровня будет 22 обязательных профиля деятельности и, в зависимости от специализации, дополнительные, например, лечение инфекционных заболеваний, прием родов и др. В этих больницах будет обеспечиваться высокоспециализированное лечение.

Минздрав в результате реформы планирует добиться такого количества мест в больницах каждого уровня, которое обеспечит удовлетворение прогнозируемого спроса. Кроме того, реструктуризация размещения медицинских услуг позволит оказывать их в соответствующем месте и в соответствующее время.

Также в целях рационального использования человеческих ресурсов, инфраструктуры, финансовых средств и устранения дублирования функций рассматривается возможность создания территорий сотрудничества между больницам четвертого и третьего уровней и больницами первого и второго уровней, а также пунктами скорой помощи.

Минздрав рекомендует создать несколько территорий сотрудничества, например, Рижская Восточная больница могла бы сотрудничать с Огрской, Саулкрастской и Саласпилсской больницами, больница им. Страдиня - с Юрмальской, Тукумской и 2-й Рижской больницами, Даугавпилсская региональная больница - с Краславской и Прейльской больницам, Северокурземская больница - с Талсинской и Кулдигской больницами, Лиепайская региональная больница - с филиалом Кулдигской больницы в Айзпуте, Приекульской больницей и Салдусским медицинским центром.

Предлагается создать еще четыре других территории сотрудничества.