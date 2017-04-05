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Общественный центр Ābeļzieds Рижской социальной службы в сотрудничестве со студентами Латвийской академии спортивной педагогики приглашают всех желающих бесплатно заниматься спортом на открытом воздухе.

Занятия будут проходить весь апрель по вторникам и четвергам в 10:00 в общественном центре Ābeļzieds на на улице Дзирциема 24.

Информационный портал Рижской думы riga.lv сообщает, что главная цель подобных мероприятий - мотивировать рижан быть физически активными. На первое посещение желательно заранее подать заявку, позвонив по телефону 67012446.