Рижский автовокзал сегодня был временно закрыт, полиция искала бомбу (7)

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Общество | 5 апреля 2017 года, 14:07

Сегодня, 5 апреля, на некоторое время был закрыт Рижский международный автовокзал и перекрыто движение частного транспорта по ул. Прагас.

Как рассказал радио Baltkom представитель Государственной полиции Дайрис Анучинс, в это время сотрудники правоохранительных органов искали в здании автовокзала взрывное устройство, о котором по телефону сообщил неизвестный. Бомба обнаружена не была, в настоящее время вокзал вернулся к нормальной работе, а движение по ул. Прагас восстановлено.

Из-за эвакуации все региональные автобусы отъезжали с ул. Маскавас, рядом с въездом на территорию Рижского автовокзала. Все рейсы отправлялись согласно расписанию. Пассажирам, которые опоздали на свои рейсы, вернут деньги за билеты.

Временное закрытие вокзала объяснили возникшими техническими проблемами во избежании паники, пояснил Анучинс.

Полиция начала поиски звонившего.

Комментарии 7
jam1 час назад
вы бездельники с начало научитесь самое простейшее выслеживать и за жопу брать тех дебилов кто собачьи мины по тротуарам и газонам раскладывает.
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Патриот 1 час назад
Не на вокзале надо подкладывать бомбы, а в думу, чтоб их скотов на лет триста эвакуировали. Людям бы дышать легче стало и наконец воссоединились латышский и русский народы. Ублюдки столкнули народы лбами и попрятались как крысы по норам.
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дет.1 час назад
ну что дебил натовский латышь допрыгаешься ой допрыгаешься...не хрен тупые законы принимать и дебилов беженцев принемать,а если хочешь принимать сначала научись свою страну защищать и в порядке содержать.
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