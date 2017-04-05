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Сегодня, 5 апреля, на некоторое время был закрыт Рижский международный автовокзал и перекрыто движение частного транспорта по ул. Прагас.

Как рассказал радио Baltkom представитель Государственной полиции Дайрис Анучинс, в это время сотрудники правоохранительных органов искали в здании автовокзала взрывное устройство, о котором по телефону сообщил неизвестный. Бомба обнаружена не была, в настоящее время вокзал вернулся к нормальной работе, а движение по ул. Прагас восстановлено.

Из-за эвакуации все региональные автобусы отъезжали с ул. Маскавас, рядом с въездом на территорию Рижского автовокзала. Все рейсы отправлялись согласно расписанию. Пассажирам, которые опоздали на свои рейсы, вернут деньги за билеты.

Временное закрытие вокзала объяснили возникшими техническими проблемами во избежании паники, пояснил Анучинс.

Полиция начала поиски звонившего.