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В рижское озеро Юглас планируется запустить мальков судака, сообщает официальный портал самоуправления riga.lv. Финансирование на данное мероприятие было одобрено на заседании Комитета городского развития Рижской думы сегодня, 5 апреля, в рамках проекта Zivju krājumu atražošana Juglas ezerā.

Цель проекта – содействовать пополнению запасов рыбы в озере Юглас, в результате чего повысятся рыбные ресурсы в водоемах города Риги, а также будет сохранено многообразие биологических водных ресурсов и обеспечено долгосрочное их использование.

Для озера Юглас будут закуплены мальки судака весом от 1,1 до 4 г.

Общий бюджет проекта по обновлению популяций рыб в рижских водоемах составляет 4 700 евро, из которых 3 600 евро (75%) обеспечивает Рыбный фонд Минземледелия, которые будут получены после реализации поректа. Необходимое софинансирование со стороны рижского самоуправления составляет 1 200 евро.