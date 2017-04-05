В школах могут появиться обязательные уроки военной подготовки (6)

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Общество | 5 апреля 2017 года, 17:49

Рабочая группа Министерства обороны и Министерства образования и науки предлагает ввести уроки военной подготовки в школах как один из обязательных предметов по выбору.

В основной школе тематику обороны государства планируется интегрировать в другие предметы - социальные знания, историю и спорт. Как сообщил руководитель Государственного центра содержания образования Гунтарс Цатлакс, оборонную тематику в содержание образования в 1-9-х классах предполагается постепенно вводить в течение четырех лет начиная с 2018 года.

В средней школе военная подготовка станет одним из шести обязательных предметов по выбору, и на этом этапе обучения школьники уже будут осваивать практические военные навыки, в том числе обращение с оружием. В средних школах новый предмет планируется вводить с 2020-2021 гг.

В рамках этого предмета учащиеся будут осваивать такие знания, как требования международного военного законодательства и обязанности солдат, знакомиться с ролью армии в защите государства, осваивать такие практические тактические навыки, как преодоление препятствий, добывание огня, стрельба и ведение боя, совершенствовать свою физическую подготовку.

Сегодня дискуссия о планируемых изменениях состоялась в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, в заседании которой участвовало руководство Минобороны.

Глава министерства Раймонд Бергманис заявил, что уроки военной подготовки необходимы, чтобы каждый житель страны знал, как действовать в случае кризиса, кроме того, Латвии нужно стремиться к всеобъемлющему пониманию национальной обороны. "Мы призываем изменить парадигму мышления о гособороне с представления о том, что воевать может только солдат с оружием в руках при поддержке сил союзников, к уверенности в том, что каждый патриот страны может внести неоценимый вклад в защиту государства", - подчеркнул министр.

По словам Бергманиса, после освоения начальной военной подготовки в школах молодежь могла бы зачисляться в резерв армии. Деятельности организации яунсаргов в настоящее время недостаточно для того, чтобы воспитать в молодежи патриотизм и навыки защиты государства.

На сегодняшний день добровольно военная подготовка преподается в 18 школах, по этому предмету обучаются около 360 школьников.

Комментарии 6
Патриот 26 минут назад
Ещё хотел добавить! Если и придётся брать оружие в руки, то ещё не известно куда и по кому стрелять будут. Думаю точно не в сторону России.
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Патриот 30 минут назад
Ну подготовят, те уедут, потом спросят, а за кого оружие брать в руки?! За голубого Риньку, или долбанутого президента, или за прогнившее государство, которое вообще ни чего не дало. Да нахрен все пошли, так бы я ответил.
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Оккупант23 минуты назад
Ну я бы почти тоже самое им ответил-бы только по другому сформулировал малех, Почему я должен воевать за эту страну,которая при рождении поставила мне в паспорте клеймо чужой,лишило меня права голоса,только из-за того что я родился не в то время,и не в том месте,при том почему я должен воевать против своих же русских?Я не гражданин тут меня тут нет,какое право вы имеете от меня что-то вообще требовать?Когда в этой стране даже мой язык официальным признавать не хотели!Как-то так в таком духе)А вообще случись война кто нас спрашивать будет если на то пошло,всем дадут в руки автомат,и давай вперед за Вейдмениса,за Домброву,за титульную нацию,за независимую Латвию,и тому подобное,пойдешь в отказ признают дезертиром и расстреляют на месте,как принято говорить в Одессе,вот такая фурнитура понимаешь!)
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