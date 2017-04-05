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6 апреля в 18 часов в Риге состоится встреча с российским историком Никитой Петровым, который выступит с лекцией о советских репрессиях, сообщает "Новая газета Балтия".

Встреча начнется в 18 часов в Happy Art Museum по адресу Dzirnavu 67/7, Рига.

Никита Петров — российский историк, заместитель председателя Совета неправительственного историко-просветительского правозащитного общества «Мемориал». Специализируется на изучении советских органов безопасности. Является автором и соавтором нескольких книг, описывающих структуру и работу советских спецслужб, а также биографии их руководителей.

В 2008 году защитил диссертацию и получил степень PhD в Амстердамском университете по теме «Сталин и органы НКВД—МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945—1953 гг.»

Общество «Мемориал» занимается изучением политических репрессий, историей ГУЛАГа, историей инакомыслия в СССР. Кроме того, в рамках общества действует правозащитный центр «Мемориал», которые занимается вопросами нарушения норм международного гуманитарного права в зоне вооруженных конфликтов и нарушением прав человека, а также оказывает помощь беженцам и переселенцам.

Решением министерства юстиции России общество «Мемориал» признано «иностранным агентом» как организация, получающая иностранное финансирование и ведущая «политическую деятельность». Руководство «Мемориала» настаивает, что просветительская, научная и правозащитная работа не являются политической деятельностью.