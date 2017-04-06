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В День восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая пользоваться рижским общественным транспортом можно будет бесплатно.

Это предусмотрено поправками к обязывающим правилам Рижского самоуправления о льготах в оплате проезда в городском общественном транспорте, утвержденными комитетом Рижской думы по делам сообщения и транспорта.

До сих пор бесплатно пользоваться рижским общественным транспортом можно было 18 ноября, в новогодние праздники, в Янов день и во время праздника Риги в августе. Теперь этот список пополнился также праздничным днем 4 мая.

Поправки еще должна утвердить Рижская дума.

Они предусматривают также бесплатный проезд в общественном транспорте для неработающих пенсионеров по выслуге лет и для обоих, а не для одного, как было до сих пор, родителей многодетных семей.

Льготы в оплате проезда в общественном транспорте получат также медики, работающие в учреждениях здравоохранения Рижского самоуправления не менее 20 часов в неделю.