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Латвийский инфектологический центр (ЛИЦ) получил на проверку первых в этом году снятых с людей клещей, сообщила его представитель Зане Аузиня.

Первый клещ был передан на проверку в ЛИЦ 18 февраля. Результаты анализов трех из шести полученных до 30 марта клещей были отрицательными. Проверка остальных клещей еще продолжается.

ЛИЦ напоминает - единственным надежным способом защититься от заболевания переносимым клещами энцефалитом является вакцинация. По данным ЛИЦ, в этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно увеличилось - почти наполовину.

По информации Центра контроля и профилактики заболеваний, в этом году до 27 марта зафиксирован один случай заболевания клещевым энцефалитом, но пациент заболел им в 2016 году. Зафиксировано также 32 случая заболевания болезнью Лайма и один случай заболевания эрлихиозом, которым пациент заболел тоже в 2016 году.