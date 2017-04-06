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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) за первые три месяца 2017 года выдала 5233 водительских удостоверения - на 20,3% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные CSDD.

В том числе 2900 удостоверений выдано автоводителям-женщинам, 2333 - мужчинам.

На 1 апреля 2017 года в Латвии действительными были 849,858 тыс. водительских удостоверений, из них 355,585 тыс. (41,8%) были выданы женщинам, 494,273 тыс. (58,2%) - мужчинам.

В 2016 году CSDD выдала 21,475 тыс. водительских удостоверений - на 0,6% меньше, чем в 2015 году.

CSDD регистрирует транспортные средства в Латвии и проводит их техосмотр, а также выдает водительские удостоверения.