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Исследователи опросили 9447 студентов. Респонденты полагали, что Instagram подходит самовлюбленным людям больше, чем Snapchat, Twitter и Facebook. В частности, 64% участников опроса назвали самой подходящей для нарциссов социальной сетью Instagram, 15% - Snapchat, 11% - Twitter, 10% - Facebook.

Большинство респондентов (78%) знали людей, которые удаляли публикации, не набравшие достаточно "лайков". 67% опрошенных признались, что ставили "лайки" под фото и видео людей, которые до этого оценили их публикации, рассказывает The Daily Mail.

Кстати, недавно ученые из Университета Де Поля выяснили: люди с дисбалансом между двумя когнитивно-поведенческими системами мозга чаще заходят на свои страницы в социальных сетях. Речь идет о системах, участвующих в процессе принятия решений.