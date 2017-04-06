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Министерство финансов Латвии пересматривает порядок возвращения переплаченных налогов физическим лицам. Планируется, что возврат налогов будет проходить ежемесячно, а не раз в год, как это делается сейчас. Об этом в интервью телепередаче "900 секунд" на телеканале LNT сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

"Важно, чтобы человек каждый месяц ощущал полученные евро в своем кошельке, а не ждал целый год", - заявила министр.

Кроме того, если налоговая реформа будет осуществлена, предприятия 10% от прибыли смогут перечислять на благотворительные цели без налогов. Министр также сообщила, что число работающих в Службе госдоходов сейчас сокращается. В свою очередь, прирост налогов составляет около 8,5%.

Как уже сообщал mixnews, Министерство финансов готовит "налоговую реформу столетия", благодаря которой существенно сократится налоговый груз для работников частного сектора.

В рамках налоговой реформы предлагается уменьшить ставку подоходного налога с населения до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.