В Екабпилсе работает врач с самым неразборчивым почерком (1)

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Общество | 6 апреля 2017 года, 11:27

Редкий человек хоть раз в жизни не сталкивался с трудностями в прочтении выписанных врачами рецептов или справок. Почерк врачей – предмет вечных шуток, и небозосновательно, пишет портал Feniksfun.com.

В социальной сети Facebook пользователь Гунтарс привел пример, который подтверждает, что только сверхчеловек может понять написанное неким врачом.

“Если кто-нибудь поймет, что здесь написано, смело пишите расшифровку в комментариях”, - предлагает портал. Один из пользователей написал, что теперь этот врач работает в Риге, с чем и поздравил всех. Еще один предположил, что сам врач спустя несколько дней не сможет прочитать наисанное.

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В связи с этим, в Латвии создали уникальный документ, который помогает расшифровывать почерки врачей. Удачи!

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Фото: Социальная сеть Facebook

Комментарии 1
Патриот 5 минут назад
Да это не рецепт, таких лет 20 уже нет. Сейчас это делается на официальных бланках утверждённых министерством здравоохранения. Так что очередная утка против врача. Гунтарс ! По моему ты действительно болен, обратись к психиатру.
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