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Уже зимой в Ригу будут привезены представления, которые продемонстрируют, каков современный цирк, пообещала новый руководитель Рижского цирка Инара Кехре.

Эти цирковые представления могут быть интересны разным аудиториям - и приверженцам традиционного цирка, и тем, кто открыт для современного, сегодняшнего цирка, считает она.

Ее первой задачей в должности руководителя Рижского цирка будет создание команды, творческого совета для окончания разработки стратегии деятельности Рижского цирка. Это произойдет летом. Осенью планируется представить более четкие планы первых образовательных программ и первых цирковых представлений.

"Главное, над чем надо подумать - что каждое дело, которым будет заниматься Рижский цирк, должно приносить доходы. Они могут быть больше или меньше", - указала Кехре.

На вопрос, будет ли сдана в аренду часть помещений Рижского цирка, например, конюшни, Кехре ответила, что этот вопрос связан со стратегией развития Рижского цирка, разработка которой является ее первой задачей.

"Это вопрос стратегии - как мы будем использовать помещения здания цирка и какого вида перестройка необходима как в целях реставрации, так и для приспособления здания к его новой функции", - сказала она. "Здание Рижского цирка - культурно-исторический памятник государственного значения, его основная функция - показ цирковых представлений. Моя главная долгосрочная задача - развивать цирк в Рижском цирке и сделать его рентабельным", - подчеркнула Кехре.