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В 2006 году фирма SIA Lielupes klāni купила у Юрмальской думы землю под застройку. Предприятие разработало эскизный проект и очистило территорию, которая считалась смешанной деловой, жилой и рекреативной территорией. Однако, в 2008 году Министерство регионального развития отменило предусматривающие это правила Юрмальской думы, и территория получила статус природной, то есть строить на ней оказалось нельзя. Об этом пишет Dienas Bizness в статье, озаглавленной "Инвесторам за миллион евро продали песок".

SIA Lielupes klāni на аукционе в Юрмале купило землю класса "Феррари", которая в реальности оказалась "Запорожцем" со множеством ограничений, пишет газета. Доверия к государству у инвесторов это не вызывает, рассказал председатель правления предприятия Улдис Лиекниньш (совладельцы - Гирт Рунгайнис и Янис Лиелцепуре).

"Ситуация была бы трагикомической в романе, но не для предприятия. Наши приключения наглядно показывают, почему инвесторы обходят Латвию, хотя сначала мы не могли представить, что подобное могло произойти уже после вступления Латвии в ЕС, а не в рейдерские 90-е", - говорит он, отмечая, что предприятию непонятны действия судов, Юрмальской думы и государства.

SIA Lielupes klāni хочет справедливого решения - вернуть купленную на аукционе и негодную для хозяйственной деятельности землю, на которой нельзя вести бизнес, и чтобы самоуправление вернуло миллион латов (1,42 млн евро).

"Продавец обязан принять товар от покупателя, если описание в буклете отличается от реальности, но на землю в Латвии этот подход не распространяется", - сказал Лиекниньш.