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Сегодня, 6 апреля, в торжественной обстановке после нескольких месяцев реконструкции открылся магазин формата Maxima XX в Даугавпилсе, на улице Циетокшня, 60, в реконструкцию которого предприятие Maxima Latvija инвестировало 2,4 млн евро.

Хотя магазин открылся в 10:00, жители выстроились в очередь возле входа уже значительно раньше. Пока родители делали покупки и наслаждались концертом Иво Грислиньша-Грислиса, маленькие посетители активно занимались в творческих мастерских.

"Местные жители очень ждали открытия этого магазина, и это подтверждают не только полученные прежде многочисленные вопросы о том, когда откроется магазин, но и большое количество людей, которые сегодня перед открытием магазина стояли в очереди, чтобы только попасть в магазин. Чтобы еще больше порадовать клиентов, вплоть до 12 апреля только в этом магазине в Даугавпилсе будут особые скидки на разные товары", – отмечает операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

Работы по реконструкции начались в январе нынешнего года, в это время был закрыт и торговый центр. В торговом центре меняли полы, освещение и остальные инженерные сети здания, а в магазине Maxima XX провели замену полок, холодильников и морозильников, а также другого оборудования. Ремонт прошел и на складе торгового центра.

В открытии магазина участвовали также представители владельцев здания Ditton Nams, Строительного управления Даугавпилса, осуществлявшего строительный надзор SIA Inri, а также строительного предприятия DV Serviss.

После реконструкции в торговом центре расширились торговые площади магазина Maxima XX, а количество остальных предприятий по оказанию услуг сократилось, и сейчас в центре будут работать только Euro aptieka, магазин ювелирных изделий "585" и телекоммуникационное предприятие Bite. В торговом центре жителям доступны также четыре банкомата.

Для удобства жителей после реконструкции в магазине расширен ассортимент товаров, ведь на 300 квадратных метров увеличилась торговая площадь магазина Maxima XX. Сейчас в магазине создан специальный островок кулинарных и кондитерских стендов, чтобы возможности выбора у жителей стали еще шире.

Площадь магазина Maxima XX в этом торговом центре после реконструкции составляет 2882 кв. м, в магазине трудятся около 100 работников. Здание торгового центра принадлежит предприятию Ditton Nams, и Maxima Latvija арендует эти помещения.