Житель Латвии выиграл в лотерею четверть миллиона евро (4)
Общество | 6 апреля 2017 года, 14:07
Вчера, 5 апреля, один из латвийских участников лотереи Viking Lotto сумел выиграть почти 250 тысяч евро, сообщили представители Latvijas Loto.
По их словам, все шесть цифр удалось угадать сразу четырем игрокам — один живет в Латвии, второй — в Финляндии, третий — в Норвегии, а четвертый — в Швеции. Каждый выиграл по 247 268,71 евро.
В Латвии выигрышным оказался билет, купленный в интернете всего за 4,20 евро.
Напомним, в декабре прошлого года в лотерее Viking Lotto жителю Латвии удалось выиграть 815 001 евро, и это пока самая крупная сумма в истории страны.
Адресок подскажите пожалуйста, нужно помочь человеку правильно их потратить.
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Сказки для наивных... чтобы еще больше покупали билетики...
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Теперь 100% депутаты повысят себе зарплаты...не, ну не каждый конечно. Исходя из 250 тыщ на 10 человек простых смертных.
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