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Фото/LETA/Diāna Lozko

Вчера, 5 апреля, один из латвийских участников лотереи Viking Lotto сумел выиграть почти 250 тысяч евро, сообщили представители Latvijas Loto.

По их словам, все шесть цифр удалось угадать сразу четырем игрокам — один живет в Латвии, второй — в Финляндии, третий — в Норвегии, а четвертый — в Швеции. Каждый выиграл по 247 268,71 евро.

В Латвии выигрышным оказался билет, купленный в интернете всего за 4,20 евро.

Напомним, в декабре прошлого года в лотерее Viking Lotto жителю Латвии удалось выиграть 815 001 евро, и это пока самая крупная сумма в истории страны.