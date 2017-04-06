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Многие в детстве мечтали об автомобиле Бэтмена. Теперь им выдалась отличная возможность воочию увидеть предмет своих снов. На Кипсалу приехал Бэтмобиль ценой в миллион евро, пригодный для езды по городским улицам, сообщает портал устроителей выставки Auto Exotica 2017 bt1.lv.

Бэтмобиль, сделан в Скандинавии по образцу машины супергероя фильма Тима Бертона "Бэтмен" 1989 года, информирует портал. Это первая реально функционирующая копия суперкара человека-летучей мыши, по габаритам идентичная прототипу.

У автора проекта, шведа Лейфа Гарвина, идея создания такого болида возникла после просмотра блокбастера "Бэтмен" в далеком 1989 году. Но за воплощение идеи в металл он взялся лишь спустя 10 лет, встретив единомышленника, финна Вилли Тиканена.

На постройку настоящего Бэтмобиля двум энтузиастам потребовалось 20 тысяч рабочих часов. Все формы и параметры кузова были тщательно скопированы с официальной модели и реализованы в реальном масштабе. Кузовные панели изготовлены из композитного углеродного волокна последнего поколения, используемого в производстве суперкаров.

Бэтмобиль производит неизгладимое впечатление не только своим футуристическим дизайном, но и габаритами – он длиннее лимузина Rolls-Royce Phantom и шире массивного внедорожника Range Rover. У него очень низкая кабина со сферическим ветровым стеклом, огромные задние крылья, как у американских автомобилей эпохи рок-н-ролла, и стилизованные турбины в передней и задней частях кузова, поясняют организаторы.

Не менее важен и тот факт, что Бэтмобиль не муляж, а вполне себе полноценный автомобиль, на котором хозяин время от времени выезжает на городские улицы. Лейф Гарвин даже пошил себе костюм Бэтмена, чтобы полностью вжиться в роль супергероя за рулем железного монстра с двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил. Автор проекта подсчитал, что Бэтмобиль обошелся ему в целый миллион евро.

Напомним, выставка "Auto Exotica" на Кипсале будет проходить С 7 по 9 апреля.