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Центр изучения диаспоры и миграции Латвийского университета, при поддержке МИД, провел исследование "Возвращение в Латвию". Опрос показал, что часть респондентов вернулась на родину из-за нехватки работы.

Это высоко образованные реэмигранты, многие из которых получили свое образование за рубежом. Но по сравнению с кризисным и посткризисным периодами, на данный момент, устроиться на работу за пределами Латвии стало гораздо сложнее. Увеличилось также число возвращающихся по причинам, касающимся здоровья.

Так же Центр отмечает, что вернувшиеся показывает лучшую производительность труда, нежели постоянные жители Латвии. Они более активны в работе и чаще получают большее вознаграждение.

Опрос реэмигрантов показал, что на их решение вернуться повлияла информация о возможностях трудоустройства в Латвии, программа поддержки начинающих предпринимателей, а также поддержка местных органов власти.

Статистика показывает, что большая часть из возвращающихся - мужчины. В основном - в возрасте от 35 до 44 лет. 35% реэмигрантов не имеют латвийского гражданства. У трети из них - высшее, у 40% среднее профессиональное образование. В опросе приняли участие более трех тысяч человек.

Как подчеркнул спецпредставитель МИД по вопросам диаспоры Атис Сьянитс, результаты этого исследования важны для оценки процесса реэмиграции, чтобы способствовать возвращению соотечественников и их успешной интеграции в рынок труда и общественную жизнь.