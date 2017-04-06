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Латвийский сегмент Twitter комментирует предложение Министерства обороны и Министерства образования и науки ввести уроки военной подготовки в школах как один из обязательных предметов по выбору.

Разработчик интернет-страниц Эндийс Лисовскис не поддерживает введение уроков военной подготовки в школах.

"Не вижу необходимости. Кто захочет - пойдет в Яунсарги. Религию в школах не изучают, для этого есть воскресные школы", - пишет он.

Neredzu vajadzību. Kas grib, lai iet uz jaunsargiem. Kādēļ jābāžas skolā? Gluži kā reliģiju nebūtu jābāž. Ir svētdienas skolas tam. https://t.co/lFcwgkWnsB — Endijs Lisovskis (@ELisovskis) 5 апреля 2017 г.

В свою очередь Марис Алкснис считает, что такие знания были бы полезны для молодых людей.

"Если дети хотя бы будут знать, как действовать в случае войны, могут быть спасены жизни. Никто не учит воевать", - пишет он.

@ELisovskis @VKMKD Ja vismaz bērni zinātu, kā rīkoties kara gadījumā, varētu tikt glābtas dzīvības. Neviens netaisās mācīt karot — Māris Alksnis (@MarisAlksnis) 5 апреля 2017 г.

Советник президента Латвийского общества врачей Лиене Ципуле не понимает, насколько обязательным будет этот предмет.

"Обязательный предмет по выбору - звучит как шизофрения, что бы это ни значило", - пишет она.

Onligātais izvēles priekšmets...- izklausās diezgan šizofrēniski, lai ko tas nozīmētu. https://t.co/0icfW8TbSJ — Liene Cipule (@LieneCipule) 5 апреля 2017 г.

В основной школе тематику обороны государства планируется интегрировать в другие предметы - социальные знания, историю и спорт. Как сообщил руководитель Государственного центра содержания образования Гунтарс Цатлакс, оборонную тематику в содержание образования в 1-9-х классах предполагается постепенно вводить в течение четырех лет начиная с 2018 года.