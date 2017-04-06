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Для уборки во время Большого субботника заявлено почти 700 загрязненных территорий, а официально утверждено уже 410, в том числе 52 в Риге, сообщила представитель организаторов субботника Мадара Лайцане.

Заявки можно подавать на сайте www.talkas.lv еще две недели. На карте субботника территории, где он будет проходить, появляются после того, как их утвердит координатор.

Субботники на частных территориях на карте субботника не отражаются. В этом году Большой субботник пройдет 22 апреля.