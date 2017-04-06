На Большой субботник заявлено уже почти 700 загрязненных мест (1)
Общество | 6 апреля 2017 года, 16:25
Для уборки во время Большого субботника заявлено почти 700 загрязненных территорий, а официально утверждено уже 410, в том числе 52 в Риге, сообщила представитель организаторов субботника Мадара Лайцане.
Заявки можно подавать на сайте www.talkas.lv еще две недели. На карте субботника территории, где он будет проходить, появляются после того, как их утвердит координатор.
Субботники на частных территориях на карте субботника не отражаются. В этом году Большой субботник пройдет 22 апреля.
S kakoj takoj pisi ja dolzhen ubiratj chastnie zemli,ja i pri SeSeRe buduchi pionerom ne hodil.Ne hodil ne hozhu i drugim ne sovetuju
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