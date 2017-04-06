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В Израиле 6 апреля умер журналист и писатель Александр Гаррос. Он был болен раком. О смерти Гарроса в Facebook сообщила его жена, писательница Анна Старобинец.

Александру Гарросу был 41 год. О том, что он болен раком, стало известно в сентябре 2015 года.

Гаррос родился в Белоруссии. Он учился на филологическом факультете Латвийского университета, а также на журналистском факультете МГУ. Жил в Тарту и Риге, в 2006 году переехал в Москву.

Александр Гаррос работал в журналах «Эксперт» и «Вокруг света». Совместно с Алексеем Евдокимовым он написал четыре романа: «(Голово)ломка», «Серая слизь», «Фактор фуры», «Чучхе». В 2003 году Гаррос стал лауреатом премии «Национальный бестселлер».

Компания Mix Media Group приносит соболезнования родным и близким Александра.