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Женщина, живущая в сельском доме в Лиепае, содержит большое количество животных в антисанитарных условиях. Об этом на своей странице в Facebook сообщает общество защиты животных Liberta.

"В сельском доме, за которым присматривает женщина в годах, нам открылась ужасающая картина – огромное количество животных, которые неконтролируемо размножаются между собой, мать с сыном, отец с дочкой, братья с сестрами. Животные живут только внутри дома, на улицу не выходят. Их кормят в основном вареной картошкой, молоком и тем, что есть дома. В туалет они ходят там же, где и спят. И так животные живут годами, размножаются и существуют. В доме складывается ощущение, что попадаешь в фильм ужасов, не говоря уж о ненормальном запахе. На веранде на цепи длинною в метр привязана собака, напротив - огромная куча фекалий. Когда идешь по дому, следует быть осторожным - щенята бегают под ногами, рычат и лают. Позже обнаружили еще собак и пять котят", - сообщает Liberta.

Как пишут представители общества, в данные момент часть животных из дома забрали.

"На данный момент из дома изъяты пять котов, шесть щенков и одна беременная собака. Пока в доме еще остались 7 больших собак, которых тоже необходимо перевезти. Бедные животные ничего не умеют и всех боятся", - сообщает Liberta.

В связи с этим случаем начат уголовный процесс.