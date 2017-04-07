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7 апреля Государственная пограничная охрана начнет усиленные проверки граждан ЕС на внешней границе Шенгенской зоны.

Проверки будут проводиться на пунктах пограничного контроля в Силене, Патерниеки, Терехово, Гребнево, Виентули и Педедзе, на железнодорожных станциях Карсава и Зилупе. Предусмотрены компьютеризированные проверки всех въезжающих и выезжающих, в том числе из стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии и механических транспортных средств. Единая компьютеризированная проверка вводится также в аэропорту "Рига", в Рижском, Вентспилсском и Лиепайском портах.

Ранее такой проверке подвергались только граждане третьих стран. Документы будут проверяться по Шенгенской информационной системе, базе "Интерпола" и национальной информационной системе. Проверки увеличат время пересечения границы.

Усиленные проверки вводятся согласно поправкам к Шенгенскому пограничному кодексу, которые принял Европарламент. Цель поправок состоит в том, чтобы повысить безопасность шенгенской зоны и своевременно идентифицировать лиц, которые могут представлять опасность для общественного порядка и безопасности.