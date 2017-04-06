Каждый пятый 16-летний школьник курит электронные сигареты (2)
Общество | 6 апреля 2017 года, 20:09
В Латвии 20% школьников 16-летнего возраста регулярно курят электронные сигареты, заявила на семинаре об электронных сигаретах руководитель отдела оборота акцизных товаров Службы государственных доходов Байба Шмите-Роке.
По ее мнению, Министерство здравоохранения должно немедленно действовать, чтобы уменьшить число таких курильщиков. Акциз на жидкость для электронных сигарет намного ниже, чем на простые сигареты - 2,7 евро на пачку сигарет по сравнению с 35 центами на упаковку жидкости, которой хватает на неделю. В Латвии запрещено продавать и покупать электронные сигареты и жидкости для них в интернете, но многие не знают, что за это установлена административная ответственность.
Нам бы ещё инфо .Сколько каждый пятый например подтягивается.Сколько каждый пятый порно в сети смотрит...заявила на семинаре об электронных сигаретах руководитель отдела оборота акцизных товаров Службы государственных доходов Байба Шмите-Роке... Тоже смешно.Какая-то Байба ,с совершенно другой чиновничьей синекуры озабочена какими-то детьми (или левыми эл.сигаретами? без налога).Эй титулы ,Вы там наверху рамсы не попутали ?Кто где ,типа хозяин, и кто чЁ Хонтролирует ?Лично я запутался,а когда двойную латышскую фамилье услышу,значит будет запудренная дама,со своими замороченными философскими "выводами" ,абсолютно ничего положительного в наше серое существование не приносящими...Это я про себя,про "быдло"...
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Каждый 5 16 летний школьник в Лос Анджелесе,курит марихуану,торгует наркотиками на улицах,и состоит в преступных группировках,и что из этого?
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