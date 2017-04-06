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В Латвии 20% школьников 16-летнего возраста регулярно курят электронные сигареты, заявила на семинаре об электронных сигаретах руководитель отдела оборота акцизных товаров Службы государственных доходов Байба Шмите-Роке.

По ее мнению, Министерство здравоохранения должно немедленно действовать, чтобы уменьшить число таких курильщиков. Акциз на жидкость для электронных сигарет намного ниже, чем на простые сигареты - 2,7 евро на пачку сигарет по сравнению с 35 центами на упаковку жидкости, которой хватает на неделю. В Латвии запрещено продавать и покупать электронные сигареты и жидкости для них в интернете, но многие не знают, что за это установлена административная ответственность.