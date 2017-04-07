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В ближайшие выходные погода в Латвии не изменится. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем в Видземе ожидаются небольшие осадки. Ночью в отдельных районах страны возможен туман.

Следующая неделя начнется с теплой и солнечной погоды, температура воздуха составит от +10 до +16 градусов, однако уже во вторник польет ожидается дождь и порывистый ветер. Ночью возможен мокрый снег.

В целом на следующей неделе усилится западный, юго-западный ветер до 15-19 метров в секунду. Ночами похолодает, температура воздуха опуститься до -1 -4 градусов, а днем воздух прогреется до +4, +9.

Сегодня на территории Латвии переменная облачность, во второй половине дня местами ожидается дождь. Дует умеренный юго-западный ветер, тип погоды 2-й благоприятный. Температура воздуха по стране составит от +4 до +10 градусов. В Риге сегодня облачно с прояснениями, вечером ожидается дождь, воздух прогреется до +9.