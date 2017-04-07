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Бывший полицейский спецподразделения Госполиции Латвии (Альфа) стал бездомным.

Айгарс Цауне, который ранее служил в спецназе Латвии, уже несколько лет живет на улицах Риги и бродяжничает. За это время мужчина успел пропить все нажитое имущество, влезть в огромные долги и побывать в тюрьме. Об этом Айгарс рассказал Latvijas Avīze.

По словам мужчины, жизнь его пошла под откос после смерти матери, с которой он вместе жил. После этого он начал беспробудно пить, пока не потерял практически все, сообщает портал kasjauns.lv .

В надежде получить хоть какие-нибудь средства к существованию, Айгарс согласился оформить на свое имя два предприятия. Как выяснилось позже, он стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой приобрел огромные долги.

У Айгарса есть двое сыновей, но те не в силах ему помочь. Первый - инвалид, а второй не может смириться с зависимостью отца. С женой развелись тоже из-за пьянства Айгара, когда ему было 26 лет.

"За это время я побывал почти во всех Рижских приютах", - говорит Айгарс. По его словам в самом плачевном состоянии находится ночлег для бездомных около Рижского центрального рынка на улице Гайзиня.

"Это самый доступный приют, так как там принимают почти всех и в любом состоянии. Если проведешь там ночь, то гарантировано, что у тебя заведутся вши", - вспоминает Айгарс.

Поскольку по месту жительства Айгарс задекларирован в Ропажи, то в рижских приютах он может находиться только 10 дней в году. Каждый раз ему приходилось придумывать новые способы для того, чтобы его впускали переночевать. Иногда попадались понимающие дежурные или получалось договориться с полицейскими. Несколько раз Айгарс представлялся другим именем.

"Это все мне уже надоело, но я не вижу выхода. Очень тяжело встать, когда не на что опереться. Жалко только, что сын в меня не верит, что я действительно способен избавиться от своей зависимости. Во всем виноват только я сам", - говорит Айгарс.