Бывший латвийский спецназовец из "Альфы" стал бомжом (14)

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Общество | 7 апреля 2017 года, 10:59

Бывший полицейский спецподразделения Госполиции Латвии (Альфа) стал бездомным.

Айгарс Цауне, который ранее служил в спецназе Латвии, уже несколько лет живет на улицах Риги и бродяжничает. За это время мужчина успел пропить все нажитое имущество, влезть в огромные долги и побывать в тюрьме. Об этом Айгарс рассказал Latvijas Avīze.

По словам мужчины, жизнь его пошла под откос после смерти матери, с которой он вместе жил. После этого он начал беспробудно пить, пока не потерял практически все, сообщает портал kasjauns.lv .

В надежде получить хоть какие-нибудь средства к существованию, Айгарс согласился оформить на свое имя два предприятия. Как выяснилось позже, он стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой приобрел огромные долги.

У Айгарса есть двое сыновей, но те не в силах ему помочь. Первый - инвалид, а второй не может смириться с зависимостью отца. С женой развелись тоже из-за пьянства Айгара, когда ему было 26 лет.

"За это время я побывал почти во всех Рижских приютах", - говорит Айгарс. По его словам в самом плачевном состоянии находится ночлег для бездомных около Рижского центрального рынка на улице Гайзиня.

"Это самый доступный приют, так как там принимают почти всех и в любом состоянии. Если проведешь там ночь, то гарантировано, что у тебя заведутся вши", - вспоминает Айгарс.

Поскольку по месту жительства Айгарс задекларирован в Ропажи, то в рижских приютах он может находиться только 10 дней в году. Каждый раз ему приходилось придумывать новые способы для того, чтобы его впускали переночевать. Иногда попадались понимающие дежурные или получалось договориться с полицейскими. Несколько раз Айгарс представлялся другим именем.

"Это все мне уже надоело, но я не вижу выхода. Очень тяжело встать, когда не на что опереться. Жалко только, что сын в меня не верит, что я действительно способен избавиться от своей зависимости. Во всем виноват только я сам", - говорит Айгарс.

Комментарии 14
...1 час назад
Вот ругают социализм, но надо признать, что такого социального явления как БОМЖи, не было, бедность была, но вроде по мусорникам так много не лазили. Странно это, живут люди разных возрастов на улице и никому нет дела. Сами виноваты?
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Патриот 1 час назад
Лицо элитного солдата Латвии! Государство " позаботилось" о списанном спецназовце, короче использованный презирватив. Так относится страна к своим героям.
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12341 час назад
Вот и иди после таких историй,служить в Латвийскую армию!Да понятно что мужик тут сам виноват,но я думаю его жизнь довела до такого состояния по этому он и спился,он просто понял что после службы он нахер не кому стал не нужен,и государство про него забыло!Ибо государство наше любит рассказывать только про то,что ему все должны кругом,а то что оно кому-то что-то должно оно этого не понимает,либо не хочет понимать так и живем!
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