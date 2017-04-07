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В следующий четверг, 13 апреля, Maxima Latvija откроет новый магазин формата Maxima X в Олайне, в создание которого предприятие инвестировало 850 тыс. евро, сообщила специалист по коммуникации компании Зане Удрасе.

Здание магазина было построено раньше, но прежде чем открывать магазин, Maxima Latvija произвела серьезный ремонт – были заменены kоммуникации, крыша, наружные стены, была проведена перепланировка помещения, помимо прочего дом был преобразован таким образом, чтобы он соответствовал требованиям энергоэффективности. Все необходимое для магазина оборудование, такое как холодильники, морозильники, печи, – также новые и только что приобретены.

"Предприятие Maxima Latvija каждый год открывает новые магазины, не стал исключением и нынешний год. В этом году запланирована реконструкция нескольких магазинов, а также открытие новых магазинов. Первый новый магазин в этом году мы открывает уже на следующей неделе именно в Олайне, таким образом теперь в Олайне будет два магазина формата Maxima X", – отмечает операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

Здание, в котором создан новый магазин, принадлежит предприятию Alfa property, и Maxima Latvija арендует помещения. Площадь нового магазина составляет 646 кв. метров, и в нем будут работать 33 работника.