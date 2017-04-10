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"Izskriet Latviju pasaulē" (Пробеги вокруг Латвии всем миром) - с таким названием сегодня на Домской площади стартовала акция, принять участие в которой предлагается как латвийцам, так и желающим из других стран. Об этом сообщает Институт Латвии.

Забег по контуру Латвии в Риге и других городах уже стал традиционным государственным праздником среди бегунов. В этот раз в честь приближающегося праздника - столетия государства, эту традицию Институт Латвии в сотрудничестве с клубом VSK Noskrien планирует инициировать и за границей, в таких городах, как Дублин, Чикаго, Лондон и Брюссель.

"Неважно, пробегать вы будете этот маршрут, идти пешком или проплывать. Главное, не забудьте поделиться своими достижениями в социальных сетях, используя хэштег #IzskrienLatviju", - рассказала телеканалу LNT представитель Института Латвии Паула Краулиня.

Фото: LETA/Rinalds Ekamins