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8 апреля по всей Латвии пройдет образовательная акция "Тотальный диктант". Мероприятие начнется в 14 часов.

""Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса)", - отмечает координатор диктанта в Латвии Александр Филей.

В Латвии "Тотальный диктант" будет проводиться уже шестой год, в ней принимает участие несколько сотен человек разных возрастов - школьники, старшеклассники, студенты, взрослые.

В Риге мероприятие пройдет на трех основных площадках: в актовом зале Балтийской Международной Академии (Ломоносова ¼, первый этаж) (не требуется предварительной регистрации), в 40-й школе (район центра; необходимо заранее зарегистрироваться на сайте учебного заведения) и 72-й школе (микрорайон Кенгарагс, также следует зарегистрироваться).

Автором текста в этом году стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Его литературным дебютом стала повесть "Обручение с вольностью", опубликованная в журнале "Урал" в 1977 году.