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В следующем учебном году государство финансирует резидентуру 250 студентам-медикам, для остальных будущих специалистов учеба будет платной, свидетельствует информация на сайте Министерства здравоохранения.

Бюджетные места в 2017/2018 учебном году будут доступны по 43 основным специальностям: больше всего - 40 мест - будущим семейным врачам, 20 мест - хирургам неотложной медицины, 17 мест - анестезиологам и реаниматологам, 15 мест - хирургам, 9 мест - интернам.

По остальным специальностям государство финансирует не более 8 мест резидентуры, а по многим (инфектолог, ревматолог, нейрохирург и др. специальности) - всего одно.

Финансируемые государством места в резидентуре еще предстоит распределить между вузами - Латвийским университетом и Рижским университетом им. Паула Страдиньша. До 8 июля они должны подать в Минздрав списки претендентов по каждой программе обучения в резидентуре, и до 22 июля Минздрав утвердит распределение бюджетных мест.

В этом учебном году государство финансирует обучение 230 резидентов.