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За первые три месяца года Госполиция зарегистрировала 143 кражи велосипедов, в том числе примерно половину в Рижском регионе, сообщили в Госполиции.

Количество краж велосипедов в последние три года уменьшается (в 2015 году за первые три месяца было зарегистрировано 180 краж, в 2016 году - 164), но полиция призывает помнить о безопасности велосипеда. Как свидетельствует опыт, велосипеды крадутся, если они оставлены в подъезде или помещениях общего пользования, не пристегнуты или пристегнуты некачественным замком.

Велосипед следует пристегивать к штативу колесом и рамой, штатив должен быть массивным и правильно укрепленным, а самый надежный замок - U-образный металлический, напоминает полиция.