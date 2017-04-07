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Высшие должностные лица Латвии выразили соболезнования в связи с трагедией в Стокгольме.

Президент Латвии Раймонд Вейонис в твиттере выразил соболезнования и назвал события в Стокгольме шокирующими. Свои соболезнования близким погибших выразила и спикер Сейма Инара Мурниеце.

"Трагично и печально, когда погибают невинные люди", - добавил премьер-министр Марис Кучинскис.

Соболезнования выразил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Сегодня, 7 апреля, в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере трех человек. Сообщается также о раненых. Mixnews вел прямую трансляцию последовавших за этим событий. МИД Латвии также категорически осудил теракт в Стокгольме и выразил глубокое соболезнование семьям погибших.