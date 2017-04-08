Прямая трансляция: в Вентспилсе попробуют установить рекорд Гиннеса (1)

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Общество | 8 апреля 2017 года, 11:57

8 апреля в 12:00 в честь 100-летнего юбилея Латвии в Вентспилсе попробуют установить мировой рекорд Гиннеса "Самой быстрой и масштабной одновременной посадки луковичных цветов".

Установить рекорд на лугу Сарканмуйжи попытаются 1 206 участников, разделенные на 52 команды. В общем планируется посадить 7 764 саженцев фигурных подснежников.

На открытии мероприятия выступит с речью мэр города Айварс Лембергс, а в завершении вечера - популярная латвийская группа «Musiqq».

Портал skaties.lv будет следить с ходом мероприятия в прямом эфире.

Для того, чтобы мировой рекорд был установлен, каждому участнику необходимо посадить шесть растений. На данный момент рекорд в этой категории принадлежит Бирмингему в Великобритании, где в парке Бруквейл в 2014 году 850 человек за 15 минут посадили 4 250 цветочных луковиц.

Фото: соцсети/ Айварс Лембергс

Комментарии 1
Крик1 час назад
Гиннес и так нам уже должен, по "бегущим одновременно из страны" с Латвией так никто и не расплатился и в книге нет ни одной записи.
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