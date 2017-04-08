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C наступлением теплого сезона участились случаи краж велосипедов. Государственная полиция Латвии призывает велосипедистов учитывать этот факт и настоятельно рекомендует использовать надежные велотросы или иные устройства, помогающие предотвратить воровство.

За первые три месяца этого года полиция зарегистрировала уже 143 кражи, из которых 67 произошли в Рижском регионе. Тем не менее, количество краж за последние три года постепенно сокращается. Например, за тот же период в 2015 году было зарегистрировано 180 краж.

Госполиция разработала несколько рекомендаций о том, как уберечь свой велотранспорт от злоумышленников:

1. Не оставляйте велосипед на лестничной клетке

По данным Госполиции, лестничная клетка одно из самых частых мест кражи.

2. Проверяйте штатив на велосипедных стоянках

Пристегивайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, то за оба колеса и раму.

3. Не оставляйте вещи в корзине велосипеда

После того, как вы пристегнули велосипед, не забудьте убедиться, что в багажнике и корзине велосипеда нет вещей.

4. Используйте надежные замки

Помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Неплохим дополнением к тросу будет велосигнализация.

5. Паркуйте велосипед в местах, где установлено видеонаблюдение

6. Не оставляйте велосипед на балконе первого этажа

7. Покупая новый велосипед, зарегистрируйте его в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD)

Эти рекомендации могут существенно облегчить работу полиции в случае кражи.