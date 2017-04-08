Полиция представила рекомендации о том, как не допустить кражи велосипеда
C наступлением теплого сезона участились случаи краж велосипедов. Государственная полиция Латвии призывает велосипедистов учитывать этот факт и настоятельно рекомендует использовать надежные велотросы или иные устройства, помогающие предотвратить воровство.
За первые три месяца этого года полиция зарегистрировала уже 143 кражи, из которых 67 произошли в Рижском регионе. Тем не менее, количество краж за последние три года постепенно сокращается. Например, за тот же период в 2015 году было зарегистрировано 180 краж.
Госполиция разработала несколько рекомендаций о том, как уберечь свой велотранспорт от злоумышленников:
1. Не оставляйте велосипед на лестничной клетке
По данным Госполиции, лестничная клетка одно из самых частых мест кражи.
2. Проверяйте штатив на велосипедных стоянках
Пристегивайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, то за оба колеса и раму.
3. Не оставляйте вещи в корзине велосипеда
После того, как вы пристегнули велосипед, не забудьте убедиться, что в багажнике и корзине велосипеда нет вещей.
4. Используйте надежные замки
Помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Неплохим дополнением к тросу будет велосигнализация.
5. Паркуйте велосипед в местах, где установлено видеонаблюдение
6. Не оставляйте велосипед на балконе первого этажа
7. Покупая новый велосипед, зарегистрируйте его в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD)
Эти рекомендации могут существенно облегчить работу полиции в случае кражи.