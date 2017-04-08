Вентспилчане сделали это! Рекорд Гиннеса установлен (5)

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Общество | 8 апреля 2017 года, 14:20

В Вентспилсе установили мировой рекорд Гиннеса "Самой быстрой и масштабной одновременной посадки луковичных цветов".

Как сообщал ранее mixnews.lv, сегодня в честь 100-летнего юбилея Латвии в Вентспилсе пытались установить мировой рекорд Гиннеса. На лугу Сарканмуйжи 1 206 участников, разделенные на 52 команды, посадили 7 764 саженца фигурных подснежников.

Фото: соцсети/ Ventspils.lv‏

Комментарии 5
Stella Voldmane30 минут назад
Смысл?Украсить город!!!
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eiroskeptiki.lv24 минуты назад
Надеюсь, многолетние? Красотища будет, как зацветут.
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Zoya Polynova24 минуты назад
Он и без этой толпы красив и репетиций итд.
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