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В Вентспилсе установили мировой рекорд Гиннеса "Самой быстрой и масштабной одновременной посадки луковичных цветов".

Jauns Ginesa pasaules rekords "Visvairāk cilvēku vienlaikus stāda sīpolpuķes"uzstādīts!

MILZĪGS PALDIES! mēs to izdarījām!#VentspilsRekords pic.twitter.com/WcMPDL9aRZ — Ventspils.lv (@Ventspilslv) 8 апреля 2017 г.

Как сообщал ранее mixnews.lv, сегодня в честь 100-летнего юбилея Латвии в Вентспилсе пытались установить мировой рекорд Гиннеса. На лугу Сарканмуйжи 1 206 участников, разделенные на 52 команды, посадили 7 764 саженца фигурных подснежников.

Фото: соцсети/ Ventspils.lv‏