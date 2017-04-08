Вентспилчане сделали это! Рекорд Гиннеса установлен (5)
Общество | 8 апреля 2017 года, 14:20
В Вентспилсе установили мировой рекорд Гиннеса "Самой быстрой и масштабной одновременной посадки луковичных цветов".
Jauns Ginesa pasaules rekords "Visvairāk cilvēku vienlaikus stāda sīpolpuķes"uzstādīts!— Ventspils.lv (@Ventspilslv) 8 апреля 2017 г.
MILZĪGS PALDIES! mēs to izdarījām!#VentspilsRekords pic.twitter.com/WcMPDL9aRZ
Как сообщал ранее mixnews.lv, сегодня в честь 100-летнего юбилея Латвии в Вентспилсе пытались установить мировой рекорд Гиннеса. На лугу Сарканмуйжи 1 206 участников, разделенные на 52 команды, посадили 7 764 саженца фигурных подснежников.
Фото: соцсети/ Ventspils.lv
Смысл?Украсить город!!!
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Надеюсь, многолетние? Красотища будет, как зацветут.
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Он и без этой толпы красив и репетиций итд.
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