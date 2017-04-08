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Правоохранительные органы Чехии на этой неделе задержали участника беспорядков в Вецриге 13 января 2009 года — латвийского музыканта и создателя группы "Музыканты с Москачки" Ансиса Атаола Берзиньша.

Ранее он был объявлен в международный розыск латвийскими органами правопорядка. Информацию о задержании подтвердил телеканалу LNT отец задержанного — Улдис Берзиньш.

По словам Улдиса Берзиньша, с ними связались чешские юристы, которые интересовались, не имеет ли начатый в Латвии уголовный процесс против Ансиса Атаола Берзиньша политическую подоплеку.

Напомним, Берзиньша объявили в розыск в феврале 2016 года, поскольку Рижский окружной суд приговорил его к тюремному сроку за участие в январских беспорядках 2009 года. Поскольку полиция не смогла найти его для исполнения приговора, а сам музыкант в Службу пробации не явился, было принято решение начать его поиски.

Сам музыкант считает приговор необоснованным и в прошлом году заявил, что намерен отправиться в политическую эмиграцию.