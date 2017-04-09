Школьников хотят научить обращаться с оружием массового поражения (+ОПРОС) (22)

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Общество | 9 апреля 2017 года, 10:24

Разработанный Министерством обороны проект программы военной подготовки в школах предусматривает, что школьники будут изучать принципы действия оружия массового поражения и средства защиты от него.

Школьников планируется ознакомить с принципами действия ядерного, радиоактивного, биологического и химического оружия, а также с мерами индивидуальной и коллективной защиты в случае их применения.

В рамках программы военной подготовки школьники будут изучать виды мин и взрывчатых веществ, обучаться тому, как действовать, оказавшись на минном поле. Также учащимся необходимо будет усвоить требования безопасности при обращении с оружием и взрывоопасными предметами, передает радио MIX FM 102,7.

Военная подготовка предусматривает изучение правил выживания в полевых условиях - школьников будут учить, как добывать огонь и воду. Планируется также обучать молодежь ориентированию на местности, стрельбе из пневматического, малокалиберного и автоматического оружия.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, рабочая группа Министерства обороны и Министерства образования и науки предлагает ввести уроки военной подготовки в школах как один из обязательных предметов по выбору.

В основной школе тематику обороны государства планируется интегрировать в другие предметы - социальные знания, историю и спорт. В содержание образования в 1-9-х классах ее предполагается постепенно вводить в течение четырех лет начиная с 2018 года.

В средней школе военная подготовка станет одним из шести обязательных предметов по выбору, и на этом этапе обучения школьники уже будут осваивать практические военные навыки, в том числе обращение с оружием. В средних школах новый предмет планируется вводить с 2020-2021 гг.

В рамках этого предмета учащиеся будут осваивать такие знания, как требования международного военного законодательства и обязанности солдат, знакомиться с ролью армии в защите государства, осваивать такие практические тактические навыки, как преодоление препятствий, добывание огня, стрельба и ведение боя, совершенствовать свою физическую подготовку.

Министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что уроки военной подготовки необходимы, чтобы каждый житель страны знал, как действовать в случае кризиса, кроме того, Латвии нужно стремиться к всеобъемлющему пониманию национальной обороны. "Мы призываем изменить парадигму мышления о гособороне с представления о том, что воевать может только солдат с оружием в руках при поддержке сил союзников, к уверенности в том, что каждый патриот страны может внести неоценимый вклад в защиту государства", - подчеркнул министр.

По словам Бергманиса, после освоения начальной военной подготовки в школах молодежь могла бы зачисляться в резерв армии. Деятельности организации яунсаргов в настоящее время недостаточно для того, чтобы воспитать в молодежи патриотизм и навыки защиты государства. На сегодняшний день добровольно военная подготовка преподается в 18 школах, по этому предмету обучаются около 360 школьников.

Комментарии 22
eirosjeptiki.lv2 часа назад
Ну что ж, полигон из Латвит почти сделали, теперь надо из её детей сделать профессиональных наёмников. Сломать им все моральные барьеры и научить убивать ближнего своего недрогнувшей рукой.
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Патриот 2 часа назад
Какой дурак возьмёт в руки оружие, за какое государство,! Его нет, осталась гейропа и не понятно кто и какому государству относиться. За кого брать оружие?! За наше правительство или думу, которое весь народ ограбило, унизило! Боюсь если кто и возьмёт в руки оружие ещё не известно кто в кого стрелять будет. Я так точно ни когда больше не возьму в руки оружие! Голубого Риньки интересы штоли защищать?
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леший2 часа назад
"Мне в однобортном? ---Разве ВЫ не знаете, что в однобортном уже никто не воюют?--Нет! МЫ не готовы к войне!"====у меня вопрос к правительству и сейму----Если всё так плохо и война неизбежна, то как государство собирается спасать мирное население---ГДЕ бомбоубежища? КУДА бежать под вой сирен? ГДЕ индивидуальные средства защиты для народа?
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