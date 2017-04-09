Общество |

Христиане всего мира сегодня празднуют Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников, получивший в русских богослужебных книгах название Недели цветоносной, а в просторечии — Вербного воскресенья.

Обычно представители западной и восточной христианской традиций празднуют этот день в разное время - за неделю до Пасхи, однако в нынешнем году православная и католическая Пасхи совпали.

Вербное, или Пальмовое, воскресенье связано с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда Он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел Ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.

В последнее воскресенье перед Пасхой (в нынешнем году она приходится на 16 апреля) в России всегда было принято освящать веточки вербы - первого растения, которое оживает после долгой зимы. Таким образом, ветви вербы на Руси как бы заменяли пальмовые ветви. В народе считалось, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу. Веточки вербы ставили в переднем углу за икону и хранили весь год.