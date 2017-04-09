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В ведении Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) находятся 160 разрушающихся зданий, и, по прогнозам агентства, в ближайшие годы к ним будут добавляться новые строения, сообщил представитель государственного агентства Valsts nekustamie īpašumi Арнис Блодонс.

В начале 2016 года в распоряжении VNĪ было 203 таких здания. В течение 2016 года и в начале 2017 года агентство избавилось от 67 зданий, но в то же время список пополнился еще 24 разрушающимися зданиями.

"Наша цель - ежегодно избавляться от 20 разваливающихся строений, но в настоящее время, благодаря отчуждению, сносу и развитию объектов мы каждый год освобождаемся от большего числа. Так как в ведении VNĪ постоянно оказываются все новые запущенные здания, мы будем активно работать над тем, чтобы через два года размер налога на недвижимость был по возможности меньше", - сказал Блодонс.

Как сообщалось, 6 апреля Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие с 2020 года обязать государство и самоуправления платить налога на недвижимость за принадлежащие им разрушающиеся здания.

Поправки касаются находящихся в собственности или управлении государственных и муниципальных обществ капитала, оказывающих регулируемые общественные услуги, спортивных, инженерных сооружений, охраняемых государством памятников культуры и национальных спортивных баз, которые признаны объектами, деградирующими среду.