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Институт Латвии предлагает учредить награду для представителей латвийской диаспоры, живущих за рубежом, которые на протяжении долгих лет трудятся на благо своей родины, а также работают над тем, чтобы Латвия стала узнаваемой в других странах мира.

Институт предполагает, что данная награда могла бы быть вручена самому активному латвийцу в мире, который бескорыстно трудится на благо латвийской общины.

Как рассказал депутат Сейма от Национального объединения Visu Latvijai!- TB/LNNK, глава парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Илмарс Латковскис, как только Институт решит, каким именно будет награда, а также позаботится обо всех других, связанных с этим ньюансах, он сам подаст данную инициативу на рассмотрение в Сейм.

Также, по мнению депутата, перед принятием решения необходимо обсудить все детали с живущими за границей латвийцами, чтобы убедиться, что учрежденная для них награда действительно будет им полезна.

Тем временем как отметила директор Института Латвии Айва Розенберга, жестов благодарности по отношению к представителям латвийской диаспоры за рубежом никогда не может быть много и подобный приз был бы для них отличным знаком того, что их работу ценят.

"Было бы хорошо учредить приз для самого активного латвийца в мире, таким образом сказав спасибо за бескорыстную работу человека на благо общины", - считает глава Института Латвии.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день существует много учрежденных государством наград за особые заслуги, однако есть большое количество людей, о добрых делах которых известно очень мало.

"Есть много тружеников, о которых мы ничего не знаем. Эти люди посвятили долгие годы, чтобы устроить жизнь представителей латвийской диаспоры за рубежом или же сделать образ Латвии известным в других странах мира. Также, есть люди, которые для достижения данных целей старались на протяжении многих лет и бескорыстно отдавали свое время и деньги", - указала Розенберга.

Несмотря на то, что Институт Латвии уже разрабатывает критерии, при помощи которых будет определять, кому именно достанутся награды, Розенберга отметила, что об этом говорить еще рано. Она подчеркнула, что разработать такие критерии будет нелегко.

"Если данный приз будет учрежден при поддержке Сейма, тогда мы вместе с представителями латвийской диаспоры за рубежом, а также другими людьми обсудим, какими должны быть эти критерии", - сказала Розенберга.

Добавим, как уже пиcал Mixnews, Центр изучения диаспоры и миграции Латвийского университета при поддержке МИД Латвии провел исследование о причинах возвращения живущих за рубежом латвийцев обратно на родину. Согласно результатам опроса, часть респондентов вернулась на родину из-за нехватки работы. Статистика показывает, что большая часть из возвращающихся – мужчины, в основном в возрасте от 35 до 44 лет.

Также, согласно данным опроса, четверть реэмигрантов, скорее всего, не останутся в Латвии, а каждый пятый не может сказать, где будет жить через год.