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В образовательной акции "Тотальный диктант" в Латвии приняли участие 566 человек. Об этом рассказали координаторы проекта.

На главной площадке – в актовом зале Балтийской Международной Академии – было зафиксировано 186 участников. В 40-й средней школе число участников достигло 165 человек, а 72-я средняя школа, которая находится в Кенгарагсе, приняла у себя 41 участника, преимущественно тех, кто живёт по соседству. Итого в Риге диктант написали 392 человека.

Второе место после Риги занимает город Резекне, где проверить грамотность пришел 41 человек. В Даугавпилсе в акции приняли участие 34 человека, в Елгаве 32, в Валмиере 28, в Вентспилсе 21, а в Олайне 14, а в Краславе – 4 человека. В целом число участников по всей стране выросло на 100 человек по сравнению с прошлым годом.

"Кто-то отмечал, что хочет просто проверить свою лингвистическую компетентность, другие пришли на акцию, поскольку хотят почувствовать единение со всеми участниками мирового диктанта по русскому языку независимо от страны проживания, а третьих интересовали призы, которые предоставляет культурно-просветительский фонд "Татьяна Жданок – русской школе"", - рассказали организаторы.

В Латвии "Тотальный диктант" проводился уже шестой год. Автором текста в этом году стал известный российский писатель Леонид Юзефович.