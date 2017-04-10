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Уже шестой год подряд людей с ограниченными возможностями приглашают принять участие в одном из крупнейших праздников паралимпийского спорта в Латвии – День паралимпийского спорта.

В этом году у участников будет возможность стартовать в трех командных дисциплинах – Boccia, волейболе сидя, керлинге на полу, а также в семи индивидуальных видах спорта – настольном хоккее, метании дротиков, новусе, механической гребле на эргометрах Concept II, плавании, пауэрлифтинге и настольном теннисе.

Напомним, что для участников нет возрастных ограничений и принять участие в соревнованиях можно бесплатно.

Соревнования состоятся 20 мая 2017 года в спортивном комплексе Ķeizarmežs (ул. Эзермалас, 30). Регистрация участников с 9:00 до 9:45. Торжественное открытие соревнований в 10:00.

Анкету для участия в соревнованиях можно заполнить здесь.

С программой соревнований можно познакомиться здесь.

Соревнования организует Латвийский паралимпийский комитет в сотрудничестве с Департаментом образования, культуры и спорта РД.