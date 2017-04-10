"Быть националистом": помощник депутата Парадниекса написал пьесу (6)

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Общество | 10 апреля 2017 года, 11:22

Афиша с сайта театра

13 апреля в театре Dirty Deal Teatro состоится премьера спектакля "Быть националистом". Постановку представят драматург Матис Грицманис в сотрудничестве с режиссером Вальтером Силисом.

Жанр спектакля определён как "юношеская трагедия" и основан на опыте работы Матиса Грицманиса помощником депутата Сейма Иманта Парадниекса.

Как рассказал Грицманис Latvijas Avīze, сюжет постановки начинается с тех времен, когда ему было 14 лет.

"В то время я познакомился с лидером партии Visu Latvijai! Райвисом Дзинтарсом, позже - с Имантом Парадниексом. Я увлекся клубом националистов и вошел в сообщество Tēvijas sargi", - вспоминает драматург.

На должность помощника депутата Грицманис устроился сразу после окончания школы. По его словам, тогда он был полон иллюзий о политике.

"Я не знал, что в политике все настолько приземлено и прозаично. Когда я рассказал об этом Иманту, он оскорбился. Тогда я осознал, что мне придется идти на уступки своему начальнику", - рассказывает Грицманис.

Драматург понимает, что многие националисты после увиденного будут считать его предателем, а умеренные - радикалом.

Постановка "Быть националистом" - это правдивый рассказ о том, как взрослеет и трансформируется личность, пишет Latvijas Avīze. Через призму опыта одного человека зритель может узнать о 10 Сеймах Латвии, о тех временах, когда в стране произошла серьезная политическая перестройка, как свои последовательные шаги к победе начали политики националистического и радикального толка.

"Наша постановка - это история об опыте, которым не каждый может похвастаться. А те, у кого он есть, предпочитают о нем молчать. Со стороны Матиса поделиться этим - смелый поступок", - утверждает режиссер спектакля Вальтерс Силис.

Фото: dirtydealteatro.lv

Комментарии 6
eiroskeptiki.lv23 минуты назад
Трагедия Шекспира! А ентот, - видать, ГамлетS местного разлива. Бус вай не бус ман помощником депутата? Шибко мучаться будет, может, даже орать...как при запоре.
Ей-же-ей, пойду! Когда, куда?...я вся в томленьи!
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леший19 минут назад
ну, что сказать!У мальчика громадный жизненный опыт и уже драматург----страшно подумать КЕМ он будет, когда ему исполниться 23 года===а если серьёзно, то национализм---это подростковое стремление проявить себя, то бишь чтоб тебя заметили, зауважали====некоторые индивиддумы дожившие до глубоких седин, так и остаются, нациками ----ну это просто ----мозг достигая своего пика, прекращает развитие и остаётся в подростковом недоразвитом состоянии
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:)12 минут назад
Какие они националисты?
Парастаи русофобы.
Националисты....:) в первых рядах за аннексию рОДИНЫ в ЕС и НАТУ.
в первых рядах против своей национальной валюты.
У них один принцип - лишь бы не русские.
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