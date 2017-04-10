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Афиша с сайта театра

13 апреля в театре Dirty Deal Teatro состоится премьера спектакля "Быть националистом". Постановку представят драматург Матис Грицманис в сотрудничестве с режиссером Вальтером Силисом.

Жанр спектакля определён как "юношеская трагедия" и основан на опыте работы Матиса Грицманиса помощником депутата Сейма Иманта Парадниекса.

Как рассказал Грицманис Latvijas Avīze, сюжет постановки начинается с тех времен, когда ему было 14 лет.

"В то время я познакомился с лидером партии Visu Latvijai! Райвисом Дзинтарсом, позже - с Имантом Парадниексом. Я увлекся клубом националистов и вошел в сообщество Tēvijas sargi", - вспоминает драматург.

На должность помощника депутата Грицманис устроился сразу после окончания школы. По его словам, тогда он был полон иллюзий о политике.

"Я не знал, что в политике все настолько приземлено и прозаично. Когда я рассказал об этом Иманту, он оскорбился. Тогда я осознал, что мне придется идти на уступки своему начальнику", - рассказывает Грицманис.

Драматург понимает, что многие националисты после увиденного будут считать его предателем, а умеренные - радикалом.

Постановка "Быть националистом" - это правдивый рассказ о том, как взрослеет и трансформируется личность, пишет Latvijas Avīze. Через призму опыта одного человека зритель может узнать о 10 Сеймах Латвии, о тех временах, когда в стране произошла серьезная политическая перестройка, как свои последовательные шаги к победе начали политики националистического и радикального толка.

"Наша постановка - это история об опыте, которым не каждый может похвастаться. А те, у кого он есть, предпочитают о нем молчать. Со стороны Матиса поделиться этим - смелый поступок", - утверждает режиссер спектакля Вальтерс Силис.

Фото: dirtydealteatro.lv