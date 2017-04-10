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На этой неделе над Латвией пройдут несколько обширных зон облачности и осадков, поэтому на большей части территории страны временами возможен дождь, а в некоторые дни и снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник будет теплая и ветреная погода, в Курземе южный, юго-западный ветер порывами достигнет 21 метра в секунду.

Последующие дни будут значительно прохладнее и пасмурнее, время от времени с дождями и снегом. Температура воздуха ночью составит +1..+6 градусов, днем +4..+9 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в выходные дни в Латвию продолжат поступать холодные воздушные массы, которые принесут много осадков, в том числе, возможно, и снег. Температура воздуха продолжит понижаться и в ночное время в некоторых местах может опуститься ниже нуля.