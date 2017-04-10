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Mеждународный летний лагерь английского языка English Explorer объявляет набор участников в возрасте от 10 до 17 лет, в котором каждый под руководством преподавателей из Великобритании сможет значительно поднять свой уровень владения английским языком.

English Explorer - это международный летний лагерь английского языка для детей, который уже третий год принимает участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Италии, Германии, Швеции, Израиля, Финляндии, России, Украины и других стран. Специально для лагеря была разработана уникальная методика персонального подхода к каждому участнику, которая позволяет полностью сломать языковый барьер, значительно поднять уровень владения языком и максимально раскрыть творческий потенциал каждого ребенка.

Лагерь English Explorer начнется 2 августа и продлится до 13 августа. Он расположился на берегу моря в Саулкрасты, на территории красивого и уютного комплекса Minhauzena Unda. Участники лагеря проживают на закрытой, охраняемой территории комплекса в 2х-3х местных комнатах со всеми удобствами. На территории расположены детские и спортивные площадки, где дети могут играть в футбол, волейбол, бадминтон и настольные игры.

Питаются дети 3 раза в день в столовой, которая находится в том же здании, где проходят занятия языком. Карта меню на каждый день разрабатывается диетологами заранее и учитывает различные предпочтения детей, аллергии на различные продукты и рекомендации врачей.

С молодыми и активными преподавателями из Англии и вожатыми из Латвии участники лагеря смогут научиться живому английскому языку и получить знания, которые позволят им чувствовать себя уверенно в любой жизненной ситуации, где им понадобится английский язык. Для занятий языком детей разбивают на группы с учетом уровня владения английским языком (от Beginner до Upper-Intermediate). Максимальное количество участников в группе – до 15 человек.

Для детей предусмотрены не только уроки академического английского, но и обучение живому языку через спортивные, художественные, драматические и музыкальные мероприятия. Преподаватели будут участвовать во всех внеклассных мероприятиях вместе с детьми, общаясь на английском языке и стимулируя использование полученных академических знаний на практике.

Также участники лагеря совершат увлекательную экскурсию по территории Гауйского национального парка в Сигулде, познакомятся с легендами средневекового Турайдского замка, посетят пещеру "Гутманя", а также смогут проявить свою эрудицию и смекалку, приняв участие в интерактивной игре на английском языке в отгадывании загадок по легендам Турайдского замка.

К тому же, планируется и увлекательная экскурсия по Риге, которая позволит участникам хорошо узнать столицу Латвии, познакомиться с интересными историческими фактами и мистическими секретами, которые хранят стены старого города.

После обеда и по вечерам для детей планируются организовать различные мероприятия на английском языке, которые организуют вожатые совместно с преподавателями: игры и развлечения на пляже, викторины, представления, конкурсы, просмотры фильмов, занятия танцами и спортивные соревнования.

По сложившейся традиции, лагерь посещают гости из зарубежных посольств, а также представители высших учебных заведений. Свои достижения в освоении языка и другие таланты участники продемонстрируют на празднике закрытия лагеря, представив проект своей группы, над которым начнут работать сообща уже с первого дня пребывания.