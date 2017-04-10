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Рижский университет Страдиня в начала года приобрел доли капитала Даугавпилсской региональной больницы, сообщает lsm.lv, со ссылкой на передачу De facto. Сумма сделки составила 100 000 евро. Сейчас больница за одно дежурство доплачивает, к примеру, неврологу по 500 евро за одно дежурство.

Крупнейшим (89,2%) владельцем больницы является мэрия Даугавпилса. Остальными владельцами являются Даугавпилсская краевая и Илукстенская краевая думы. Теперь этот список пополнил и Рижский университет Страдиня. В Даугавпилсской думе надеются, что эта сделка откроет дорогу в больницу для молодых врачей, поскольку в больнице сейчас катастрофически не хватает специалистов.

Пока реформа здравоохранения только обретает очертания, в Даугавпилсе уже поняли, что без специалистов город может лишиться места в медицинской системе.

Поэтому, чтобы, например, обеспечить наличие врачей в отделении инсультов, Даугавпилсская региональная больница за одно дежурство доплачивает неврологу по 500 евро за одно дежурство.

Но сейчас в больнице вакантны 24 врачебных места. Работу медучреждение готово предложить и медсестрам.

Член правления Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокстс признает, что больница должна непрерывно обеспечивать помощь по восьми специализациям. И это проблема, поскольку анестезиологов, травматологов, гинекологов и неврологов больнице не хватает.

И если бы она не привлекала специалистов из Риги и других городов, больница эти услуги обеспечить бы не смогла.

Даугавпилсская больница столкнулась с нехваткой кадров еще пару лет назад, когда старые специалисты вышли на пенсию, а новые, как выяснилось, отнюдь не ищут дороги во второй крупнейший город Латвии.

Например, отделений инсульта в Латвии всего шесть. Даугавпилсская больница от него отказываться не хочет, хотя и признает, что обеспечить его работу непросто. Когда-то тут работало семь неврологов. Теперь – трое.

Чтобы обеспечивать непрерывные дежурства, больница решила привлекать неврологов крупными суммами. Теперь сюда на дежурство ездят двое врачей из Риги, один из Прейли и еще один – из Краславы. Но даже сравнительно крупный заработок не является достаточной причиной, которая могла бы побудить врачей перебраться в Даугавпилс.

Эксперты подсчитали, что через 5-7 лет в Латвии не будет хватать примерно тысячи врачей и трех тысяч медсестер. Создаваемая на бумаге реформа в сфере здравоохранения должна эту проблему решить.

Но Даугавпилсский пример показывает, что вознаграждение должно быть существенно больше, чтобы заинтересовать медиков. А настолько большого прироста зарплат в ближайшие годы медицина может не ждать.

Сейчас у Даугавпилса есть 34 договора с будущими специалистами. Большая их часть в больнице появится через 2-3 года. А после учебы они должны будут проработать тут пять лет.