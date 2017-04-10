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Депрессией в Латвии каждый год болеют в среднем 115 000 человек, и они нуждаются в лечении, заявили специалисты на дискуссии "Депрессия - встряхнемся!", организованной Центром профилактики и контроля заболеваний.

По статистике, депрессией страдает каждый 14-й житель Латвии. Главная проблема в ее лечении - незнание людей о болезни и ее симптомах, а также нежелание обращаться к врачу.

Как заявил руководитель кафедры наркологии и психиатрии Рижского университета Страдиньша Элмар Ранцанс, необходимо уметь распознавать депрессию. В легком случае помочь может семейный врач, в более тяжелых необходима помощь психиатра.

Из 115 000 больных депрессией в Латвии лечат ее только 8 000-9 000 человек. Как рассказал руководитель отдела содействия психическому здоровью Центра, по статистике, женщины страдают депрессией в два раза чаще, но причиной таких данных может быть и то, что мужчины часто скрывают свою болезнь. При этом самоубийства мужчины совершают в пять раз чаще, чем женщины. Специалист отметил, что в последние годы люди стали чаще обращаться к психиатрам.

Симптомы депрессии - угнетенное настроение, медленное мышление, низкая активность, сниженная самооценка, неспособность к концентрации, мысли о самоубийстве. Физические проявления - отсутствие аппетита, бессоница, бессилие.

Диагностировать депрессию поможет специальный тест на сайте Depresija.lv.