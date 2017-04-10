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От военных НАТО есть польза - они едят. Американские десантники предпочитают пиццы пепперони. Причем - самые большие. Танкисты - одну на двоих. А вот на латвийских военных особо не заработаешь.

Но тем не менее Адажи готовится к приезду богатых иностранных солдат. Открываются новые кафе, бары и кебабные.

О том, как Адажи зарабатывает на НАТО - в сюжете программы "Балтия. Неделя" телеканала "Настоящее время".