Программа: как в Адажи делают бизнес на солдатах НАТО
Общество | 10 апреля 2017 года, 14:39
От военных НАТО есть польза - они едят. Американские десантники предпочитают пиццы пепперони. Причем - самые большие. Танкисты - одну на двоих. А вот на латвийских военных особо не заработаешь.
Но тем не менее Адажи готовится к приезду богатых иностранных солдат. Открываются новые кафе, бары и кебабные.
О том, как Адажи зарабатывает на НАТО - в сюжете программы "Балтия. Неделя" телеканала "Настоящее время".