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Предприятие Рижского порта A/S “B.L.B. Baltijas termināls” планирует начать реконструкцию терминала по перевалке и хранению жидких грузов. Неприятных запах, на который иногда жаловались жители Саркандаугавы, Вецмилгрависа и Межапарка, после ремонтных работ станет менее ощутимым.

Также планируется начать строительство эстакады железной дороги с системой слива темных нефтепродуктов из вагонов-цистерн. Как отмечают руководители проекта, главная цель модернизации не только увеличить эффективность работы и конкурентоспособность, но и существенно уменьшить пагубное влияние на окружающую среду.

В ходе реконструкции планируется установить современную рекуперационную систему по сборке и очистке нефтепродуктов, а также построить оборудования по очистке дождевой воды.

По проекту реконструкции уже представлена документация на разрешение строительства. Все работы планируется закончить до 2019 года.