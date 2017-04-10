Рижский порт избавят от неприятного запаха (1)

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Общество | 10 апреля 2017 года, 19:08

Предприятие Рижского порта A/S “B.L.B. Baltijas termināls” планирует начать реконструкцию терминала по перевалке и хранению жидких грузов. Неприятных запах, на который иногда жаловались жители Саркандаугавы, Вецмилгрависа и Межапарка, после ремонтных работ станет менее ощутимым.

Также планируется начать строительство эстакады железной дороги с системой слива темных нефтепродуктов из вагонов-цистерн. Как отмечают руководители проекта, главная цель модернизации не только увеличить эффективность работы и конкурентоспособность, но и существенно уменьшить пагубное влияние на окружающую среду.

В ходе реконструкции планируется установить современную рекуперационную систему по сборке и очистке нефтепродуктов, а также построить оборудования по очистке дождевой воды.

По проекту реконструкции уже представлена документация на разрешение строительства. Все работы планируется закончить до 2019 года.

Комментарии 1
Alex1 час назад
Неприятный запах ?Это надеюсь порт избавится от РД халявщиков,при очень хороших доплатах за "совмещение" кресел ?Очень воняет это точно от этого "совета директоров" ,как от того добелиса ,который ежемесячно бегал к одному бизнесмену за приплатой ...
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