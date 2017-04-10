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В воскресенье в Латвийском сельскохозяйственном университете прошел конгресс Крестьянского союза Латвии. Если на политическом уровне основное внимание было сконцентрировано на будущем партии, то пользователи соцсетей обсуждали одежду министра здравоохранения Анды Чакши, пишет nra.lv.

Пользователь Ивар Форандс разместил в Twitter фотографию, на которой запечатлена Чакша в момент своего выступления. Внимание пользователей привлекла майка министра.

В конце марта государственные учреждения Латвии запустили акцию #atkrāpies (на русском языке этот слово означает призыв прекратить какое-либо действие, в данном случае - не мошенничать), цель которой – бороться с теневой экономикой, коррупцией и другими противозаконными деяниями. Министр надела майку с названием акции, однако во время ее выступления была видна только часть слова, а именно – "krāpies", что можно перевести на русский язык как "мошенничай" или "обманывай".

"Это девиз партии?", - спросил у министра в Twitter один из пользователей, в ответ на что Чакша показала ему майку целиком.